Οι αρχές στην Πετρόπολις της Βραζιλίας, ενεργοποίησαν χθες Πέμπτη τις σειρήνες του συναγερμού για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από περιοχές υψηλού κινδύνου της πόλης προτού εκδηλωθούν νέες σφοδρές βροχοπτώσεις, δύο ημέρες μετά τις καταρρακτώδεις κατακρημνίσεις και τις συνεπακόλουθες τρομακτικές πλημμύρες και κατολισθήσεις οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 117 ανθρώπους.

Οι κάτοικοι αρκετών συνοικιών της πόλης αυτής 300.000 κατοίκων, σε ορεινή περιοχή 60 χιλιόμετρα βόρεια από το Ρίο ντε Ζανέιρο, κλήθηκαν χθες το απόγευμα, με τις σειρήνες συναγερμού και με SMS, να αναζητήσουν καταφύγιο στα σπίτια συγγενών τους ή σε κέντρα υποδοχής «εξαιτίας του όγκου της βροχής που πέφτει στην πόλη και θα συνεχιστεί, με μέτρια ως ισχυρή ένταση, τις επόμενες ώρες», εξήγησε η τοπική Πολιτική Προστασία.

Τουλάχιστον δύο δρόμοι έκλεισαν και οι κάτοικοί τους απομακρύνθηκαν έπειτα από κατολίσθηση «όγκου βράχων», χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Οι νέες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν 48 ώρες αφού οι γραφικοί δρόμοι της πολύ τουριστικής πόλης, άλλοτε θερινού καταφυγίου της βραζιλιάνικης αυτοκρατορικής αυλής, μετατράπηκαν σε ποτάμια λάσπης, που κατέστρεψαν σπίτια και παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα και λεωφορεία, κάποια από τα οποία είχαν μέσα ανθρώπους.

Please send your prayers to my adopted home of #Petropolis Rio de Janeiro, Brazil.

We were hit with massive rain, flooding, and mud slides yesterday.

The town is destroyed. My family is safe, but many aren’t. 🙏 pic.twitter.com/R5RunTduXi

