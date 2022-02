Οκτώ άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο χθες Παρασκευή σε πολύωρη ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών και υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών σε φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία (στις φωτογραφίες του Reuters/Pilar Olivares), επάνω και κάτω, πτώματα κακοποιών κείτονται στον δρόμο).

Δεκάδες αστυνομικοί περικύκλωσαν γύρω στις 5 το πρωί (τοπική ώρα) τη φαβέλα Vila Cruzeiro στο βόρειο τμήμα του Ρίο, με ένταλμα σύλληψης για κατηγορούμενο για διακίνηση ναρκωτικών.

URGENTE🚨: Operação da polícia militar na Penha e já há resultados de mortos na comunidade. 8 suspeitos foram mortos agora pela manhã durante uma operação do Comando de Operações Especiais (COE) no Cpx da Penha, na Zona Norte do Rio. A ação conta com o apoio da PRF pic.twitter.com/8IsrUqFKCv

— Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) February 11, 2022