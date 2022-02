Καπνός φάνηκε να βγαίνει από τη ρωσική πρεσβεία στο Κίεβο με τις αναφορές για πιθανή πυρκαγιά να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες στο Twitter κατηγόρησαν την πρεσβεία ότι «πιθανώς καίει έγγραφα».

Μάλιστα, ακόμη και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας φέρεται να υποστήριξε ότι ο καπνός που βγαίνει από την πρεσβεία της Ρωσίας στο Κίεβο οφείλεται σε Ρώσους διπλωμάτες που καίνε απόρρητα και ενοχοποιητικά έγγραφα, καθώς αναμένουν να απελαθούν από την Ουκρανία εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπολύσει μια εισβολή πλήρους κλίμακας, όπως αναφέρει το EuroWeekly.

Άλλοι φτάνουν σε αυτό το συμπέρασμα σημειώνοντας ότι αν η Ρωσία επιτεθεί στην Ουκρανία, τότε οι πολίτες στο Κίεβο θα μπορούσαν να καταλήξουν να εισβάλλουν στο κτίριο και οι Ρώσοι δεν θα ήθελαν να συλληφθούν ευαίσθητες πληροφορίες. Άλλοι υποστήριξαν ότι αυτό είναι ένα σημάδι ότι το κτίριο πρόκειται να εκκενωθεί.

Η πλήρης εκκένωση της πρεσβείας φημολογείται εδώ και λίγες ημέρες εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία φέρονται να ανέφεραν ήδη από τις 12 Φεβρουαρίου ότι η ρωσική πρεσβεία στο Κίεβο επρόκειτο να εκκενωθεί. Παρόλο που, η πρεσβεία δεν έχει αποκαλύψει αν αυτό ισχύει.

Reports of smoke escaping from the Russian embassy in Kiev. pic.twitter.com/L2E7FPUNQf

— C O U P S U R E (@COUPSURE) February 17, 2022