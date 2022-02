Ήταν Σεπτέμβριος του 2020. Εκείνη την ημέρα τα πάντα άλλαξαν για την Angel Lynn και την οικογένεια της…

Μετά από έναν καυγά, το αγόρι της 19χρονης –τότε– κοπέλας από το Leicestershire της Βρετανίας την πέταξε από ένα φορτηγάκι και πλέον δεν μπορεί να περπατήσει, να μιλήσει, ακόμα και και να τραφεί μόνη της…

«Το να τη βλέπω έτσι με σκοτώνει κάθε μέρα» δηλώνει στο Sky News η μητέρα της Angel Lynn, σημειώνοντας ότι ανησυχεί για το ποιος θα φροντίζει την κόρη της όταν εκείνη δεν θα είναι πια εκεί.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το αγόρι της 19χρονης Angel Lynn μαζί με έναν φίλο του, πήραν ένα βαν και την άρπαξαν από τον δρόμο.

Στη συνέχεια την πέταξαν από το αυτοκίνητο, ενώ αυτό κινούνταν με 60χλμ την ώρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η έφηβη κοπέλα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και πλέον είναι παράλυτη, ενώ δεν μπορεί ούτε να μιλήσει, ούτε να τραφεί.

Ο 20χρονος φίλος της κοπέλας Chay Bowskill καταδικάστηκε μόνο σε επτάμισι χρόνια φυλάκισης καθώς κρίθηκε ένοχος για απαγωγή, έλεγχο και καταναγκαστική συμπεριφορά και διαστρέβλωση της δικαιοσύνης, και όχι για… βαριά σωματική βλάβη. Επίσης, ο συνομήλικος φίλος του, Rocco Sansome, που οδηγούσε το βαν καταδικάστηκε μόνο σε 21 μήνες φυλάκισης, με την κατηγορία της απαγωγής.

Η οικογένεια της Angel Lynn ζητά οι ποινές τους να διπλασιαστούν, με την γενική εισαγγελέας Suella Braverman να εξετάζει την υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτές είναι «αδικαιολόγητα επιεικείς».

«Οι ποινές τους πρέπει να διπλασιαστούν. Τόσο η Angel, όσο και η μητέρα της, έχουν καταδικαστεί πλέον σε ισόβια κάθειρξη» λέει χαρακτηριστικά η θεία της 21χρονης – σήμερα – κοπέλας.

H Angel, που σήμερα είναι 21 ετών, λαμβάνει 24ωρη εξειδικευμένη φροντίδα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, με την οικογένειά της να προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για να προσαρμόσει το σπίτι της ώστε να μπορέσει να επιστρέψει σε αυτό. Οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές που κουράρουν την άτυχη κοπέλα δηλώνουν πάντως ότι είναι απίθανο να αναρρώσει ποτέ από τα τραύματά της.

The family of a teenager who was left paralysed and unable to communicate after she was snatched off the street are calling for the sentences of her kidnappers to be doubled.

