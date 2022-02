Η Ατλέτικο Μαδρίτης διανύει πολύ κακό φεγγάρι, με τους «ροχιμπλάνκος» να βρίσκονται στη 5η θέση της βαθμολογίας, μακριά από την κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ήττα από τη Λεβάντε μάλιστα ήταν το… κερασάκι στη τούρτα, αυξάνοντας και άλλο τη γκρίνια και την εσωστρέφεια στο εσωτερικό της Ατλέτικο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος για πρώτη φορά στα δέκα χρόνια παρουσίας του στον πάγκο της Ατλέτικο βλέπει να υπάρχουν «σύννεφα». Οι άνθρωποι της διοίκησης έχουν ξεκινήσει ορισμένες διερευνητικές επαφές με προπονητές, ώστε να διαπιστώσουν τα «θέλω» τους.

Ο Σιμεόνε βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Ατλέτικο, από το Δεκέμβριο του 2011, μετρώντας 561 παιχνίδια. Με τον Αργεντινό στον πάγκο οι Μαδριλένοι έχουν φτάσει σε δύο τελικούς Champions League, αλλά έχουν και μία κατάκτηση πρωταθλήματος.

