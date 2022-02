Ο Τζο Μπάιντεν θα προβεί σήμερα σε μια δήλωση, στις 22.30 ώρα Ελλάδας, σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ανέφερε ο Λευκός Οίκος, αφότου η Μόσχα ανακοίνωσε μια μερική απόσυρση των δυνάμεών της που έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει από τον Λευκό Οίκο «μια σύντομη δήλωση σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα επαναλάβει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοικτές στον διπλωματικό διάλογο σε υψηλό επίπεδο, σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους μας», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η διπλωματία και η αποκλιμάκωση είναι η καλύτερη οδός που πρέπει να ακολουθηθεί, όμως είναι προετοιμασμένες για παν ενδεχόμενο», διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος.

@POTUS remarks will provide an update on events related to Ukraine, not announce new policy. He will speak about the situation on the ground, the steps we have taken, the actions we are prepared to take, what’s at stake for the US and the world and how this may impact us at home.

— Jen Psaki (@PressSec) February 15, 2022