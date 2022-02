Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε τo υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας καθώς και δύο ουκρανικές τράπεζες εν μέσω αυξημένης έντασης με την Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, την οποία επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Σύμφωνα με το Κέντρο, για την κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Άμυνας και τις τράπεζες Privatbank και Oshadbank θα μπορούσε να ευθύνεται η Ρωσία.

Νωρίτερα, μήνυμα στην ιστοσελίδα του ουκρανικού ΥΠΑΜ, ανέφερε ότι η σελίδα βρίσκεται υπό συντήρηση, ενώ αυτή την στιγμή δεν είναι εφικτή η είσοδος σε αυτήν.

Ουκρανικά Μέσα, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για την πιο ισχυρή επίθεση που έχουν δεχτεί.

