Το Σικάγο είναι μια περιοχή των ΗΠΑ που περνάει σκληρούς και αδυσώπητους χειμώνες. Και όμως η καθημερινότητα δεν σταματάει. Όλα συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Καμία σχέση φυσικά με τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα.

Μάλιστα χρησιμοποιούν ακόμη και τους πιο απλούς τρόπους που θα τους βοηθήσουν να κρατούν ανοιχτό τόσο το οδικό όσο και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούν και μια παράξενη τεχνική για να μην παγώνουν οι ράγες του τρένου. Μια τεχνική η οποία ναι μεν χρησιμοποιείται εσχάτως αλλά όπως λέει και το Fox News, είναι αρκετά παλιά.



Σε διάφορα σημεία, κοντά το ένα με το άλλο βάζουν φωτιά στις ράγες. Αυτό σύμφωνα με το Reuters, χρησιμοποιείται ευρέως από την εταιρία «Metra» η οποία έχει την ευθύνη για τον προαστιακό της πόλης του Σικάγο.



Οι φωτιές ανάβουν η μια δίπλα στην άλλη επάνω στις παγωμένες ράγες με ένα κενό ανάμεσα τους. Αυτό γίνεται ώστε οι συρμοί που περνάνε να παραμένουν ζεστοί και πριν προλάβουν να κρυώσουν να θερμαίνονται ξανά.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της εταιρίας «Metra» Μάικ Γκίλις, εξήγησε πως ακριβώς γίνεται: «υπάρχουν διακόπτες θέρμανσης που είναι τοποθετημένοι δίπλα στις γραμμές του τρένου για να διατηρούνται ζεστοί όλο το χειμώνα. Δίπλα στους διακόπτες, υπάρχουν καυστήρες αερίου. Είναι σαν να έχουμε μια εστία κουζίνας.»



CHICAGO: RAILWAY TRACKS ON FIRE!

It is -15 Celsius (10.5 Fahrenheit) in Chicago, and the city's Rail Network sets the tracks on fire to prevent frost and snow from blocking the switches.

