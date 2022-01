Πυρά ακούστηκαν ξανά χθες Κυριακή το βράδυ στην Ουαγκαντούγκου, αυτήν τη φορά κοντά στην κατοικία του Ροκ Μαρκ Κριστιάν Καμπορέ, του προέδρου της Μπουρκίνα Φάσο, η οποία υφίσταται ολοένα πιο συχνές και αιματηρές επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων και χθες βρέθηκε αντιμέτωπη με ανταρσίες σε πολλά στρατόπεδα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Γαλλικό Πρακτορείο, ακούστηκε επίσης ελικόπτερο, που είχε όλα τα φώτα σβηστά, να πετά στην περιοχή καθώς τα πυρά, αρχικά σφοδρά, γίνονταν πιο σποραδικά.

Σχεδόν ταυτόχρονα, κάτοικοι άκουσαν επίσης ανταλλαγές σφοδρών πυρών σε δύο στρατόπεδα στην πρωτεύουσα.

Ανδρες των ένοπλων δυνάμεων στασίασαν χθες Κυριακή σε πολλές βάσεις, απαιτώντας την αντικατάσταση της στρατιωτικής ηγεσίας και να τους δοθούν τα «κατάλληλα μέσα» για να αντιμετωπίσουν τους τζιχαντιστές (στη φωτογραφία του AP, επάνω, στασιαστές στρατιώτες πυροβολούν στον αέρα, στον κόμβο Μπόμπο της πρωτεύουσας Ουαγκαντούγκου).

Για πολλές ώρες χθες Κυριακή διαδηλωτές εξέφραζαν την υποστήριξή τους στους στασιαστές στρατιωτικούς και μεταξύ άλλων έστησαν πρόχειρα οδοφράγματα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, προτού τους διαλύσει η αστυνομία, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

The moment #BurkinaFaso police began using force to disperse protesters in parts of downtown Ouagadougou this morning. Only around 200-300 protesters by my estimation, but the police wasted little time in upholding the ban placed on the marches earlier this week. pic.twitter.com/2bveCm8scQ

— Henry Wilkins (@Henry_Wilkins) January 22, 2022