Ανέτοιμος εξακολουθεί να είναι ο Λιονέλ Μέσι, καθώς παρότι έχει αναρρώσει στο 100% από τον κορωνοϊό, ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν βρίσκεται ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο για να μπει και να βοηθήσει την ομάδα του.

Για αυτόν τον λόγο και ο Λιονέλ Σκαλόνι αποφάσισε να τον «κόψει» από την αποστολή της εθνικής Αργεντινής, για τα ερχόμενα παιχνίδια της Αλμπισελέστε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως έγινε γνωστό, ο 34χρονος σούπερ σταρ δεν θα δώσει το «παρών» στα ερχόμενα παιχνίδια της Αλμπισελέστε κόντρα στη Χιλή και την Κολομβία, κερδίζοντας έτσι περισσότερο χρόνο για να μπει και πάλι στις προπονήσεις και να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

🚨TN | Messi will not be called up to the Argentina squad for World Cup qualifiers.

After talks between all parties, the decision was made not to call up Lionel Messi for the national team. pic.twitter.com/b8FpMIrPeq

— Team Leo (@TeamLeo10i) January 16, 2022