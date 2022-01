Οι σταρ της πλατφόρμας TikTok αύξησαν σημαντικά τα έσοδα τους το 2021, καθώς διεύρυναν τις δραστηριότες τους πέρα από τη δημοφιλή πλατφόρμα που τους έκανε διάσημους. Ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, σειρά επώνυμων ρούχων ακόμα και μια παράσταση στο Γκόβεν Γκάρντεν έκαναν πλουσιότερους τους κορυφαίους influencers του TikTok.

Αυτό ισχύει σίγουρα για τις αδερφές που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του Forbes των TikTokers με τα υψηλότερα κέρδη, Τσάρλι και Ντίξι Ντ΄Αμέλιο. Πολλοί τις συγκρίνουν με τις αδελφές Καρντάσιαν, καθώς πλέον έχουν τη δική τους σειρά Hulu, The D’Amelio Show. Η πρεμιέρα έγινε τον Σεπτέμβριο και οι δυο αδελφές ανανέωσαν το συμβόλαιο τους για άλλη μια σεζόν.

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο, η Ντίξι εμφανίστηκε στο Garden και σε εννέα άλλους χώρους για τη σειρά συναυλιών Jingle Ball μαζί με τον Εντ Σιράν και τους Jonas Brothers. Επιπλέον οι δύο αδερφές έχουν μια προσοδοφόρα επωνυμία ρούχων, την Social Tourist και σε συνεργασία με τη Hollister τα ρούχα τους πωλούνται σε 500 κατάστημα.

Όλα αυτά εκτόξευσαν τα κέρδη τους στα 27,5 εκατομμύρια δολάρια, όταν την προηγούμενη χρονιά στον τραπεζικό τους λογαριασμό μπήκαν λιγότερο από 7 εκατ. δολάρια.

Η Άντισον Ρέι πρωταγωνίστησε στην ταινία του Netflix, He’s All That, και υπέγραψε μια νέα συμφωνία πολλαπλών ταινιών. Ο Τζος Ρίτσαρντς εμφανίστηκε επίσης στην ταινία του Netflix, Under the Stadium Lights, και ξεκίνησε τη δική του εταιρεία παραγωγής, την CrossCheck Studios.

Τα συνολικά κέρδη για τους αστέρες του TikTok

Συνολικά, τα πιο ακριβοπληρωμένα αστέρια του TikTok κέρδισαν 55,5 εκατ. δολάρια το 2021, παρουσιάζοντας μια αύξηση 200% σε σχέση με το 2020. Και ενώ έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε δραστηριότητες πέρα από το TikTok, εξακολουθούν να κερδίζουν πολλά από τα χρήματά τους –συνήθως 30% έως 50%–από χορηγούμενο περιεχόμενο, όπου μια εταιρεία πληρώνει για μια ανάρτηση που διαφημίζει τα προϊόντα της στον λογαριασμό ενός αστεριού.

Καθώς το TikTok έχει μεγεθυνθεί και μετρά πάνω από 1 δισ. χρήστες παγκοσμίως, επιχειρήσεις όπως η Amazon, η Louis Vuitton και η McDonald’s έχουν πληρώσει γι αυτού του είδους τις διαφημίσεις. Τα αστέρια του TikTok μπορούν να χρεώσουν έως και μισό εκατομμύριο δολάρια για μια ανάρτηση, αν και οι περισσότεροι κερδίζουν κατά μέσο όρο από 100.000 έως 250.00 δολάρια ανά ανάρτηση, υπερδιπλασιάζοντας το κασέ τους από το 2020.

Οι TikTokers κατανοούν το κοινό που θέλουν να προσεγγίσουν αυτοί οι διαφημιστές, επειδή οι ίδιοι είναι περίπου στην ίδια ηλικία. Όλοι αυτοί οι κορυφαίοι είναι κάτω των 25 ετών. Υπάρχει όμως κα μια άλλη παγκόσμια αλήθεια για το TikTok: Τα αστέρια και τα χρήματα μπορούν να έρχονται και να φεύγουν γρήγορα, όπως αποδεικνύεται από τρεις νεοφερμένους σε αυτήν τη λίστα, τη Μπέλα Ποάρτς, Αβάνι Γκρέγκ και Κρις Κόλινς.

Η λίστα Forbes

Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο, 133 εκατ. followers, κέρδη 17,5 εκατ. δολάρια Ντίξι Ντ’ Αμέλιο, 57 εκατ.followers, κέρδη 10 εκατ. δολάρια Άντισον Ρέι, 86 εκατ.followers, κέρδη 8,5 εκατ. δολάρια Μπέλα Ποάρτς, 87 εκατ.followers, κέρδη 5 εκατ. δολάρια και στην ίδια θέση ο Τζος Ριτσαρντς, 26 εκατ.followers με κέρδη επίσης 5 εκατ. δολάρια Κρις Κόλινς , 42 εκατ.followers, κέρδη 4,75 εκατ. δολάρια και η Αβάνι Γρκεγκ, με 39 εκατ.followers και κέρδη 4,75 εκατ. δολάρια

Πηγή: ΟΤ