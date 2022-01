Θέμα χρόνου ήταν η επέμβαση της Ρωσίας στο Καζακστάν, μετά και την ανοιχτή πρόσκληση του προέδρου της χώρας Τοκάγιεφ στη σύμμαχο Μόσχα να συνδράμει προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση. Η χώρα θυμίζει καζάνι που βράζει καθώς επί τρεις ημέρες συνεχίζονται οι οργισμένες διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ενάντια στο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα και πήραν γρήγορα αντικυβερνητικά χαρακτηριστικά, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε δεκάδες και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, Ρώσοι αλεξιπτωτιστές έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στο Καζακστάν ως τμήμα της «ειρηνευτικής» προσπάθειας που έχει αναλάβει o CSTO, ο συνασπισμός συλλογικής ασφαλείας (Collective Security Treaty Organisation) που αποτελείται από έξι πρώην σοβιετικά κράτη.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Οργανισμός δηλώνοντας ότι κύριο καθήκον της ειρηνευτικής δύναμης θα είναι η προστασία σημαντικών κρατικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων και η παροχή βοήθειας στις δυνάμεις ασφαλείας του Καζακστάν.

Heavy firing can be heard in Almaty, in what can be assumed to be actual armed clashes between security officials and protestors. #Kazakhstan pic.twitter.com/eVE729pLzC

