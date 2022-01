Είναι από εκείνες τις ιστορίες που φέρνουν δάκρυα στα μάτια. Μια στιγμή παρατηρικότητας, ένα μήνυμα, μια σωστή απόφαση και αλλάζει η ζωή ενός ανθρώπου. Στην προκειμένη περίπτωση, μια 22χρονη λάτρης του χόκεϊ έσωσε την ζωή ενός ανθρώπου με ένα… μήνυμα στο κινητό.

Πρωταγωνιστές της ιστορίας, η 22χρονη φοιτήτρια ιατρικής, Νάντια Πόποβιτς και ο βοηθός προπονητή των Βανκούβερ Κάνακς, Μπράιαν Χάμιλτον, με τη νεαρή κοπέλλα να κάνει την σωστή διάγνωση την ώρα ενός αγώνα και μάλιστα από απόσταση.

Λάτρης του χόκεϊ επί πάγου η Πόποβιτς, παρακολουθούσε παιχνίδι της ομάδας του Βανκούβερ και κατάφερε να σώσει τον Χάμιλτον όταν διέκρινε μια μικρή ελιά στον λαιμό του προπονητή των Κάνακς.

Η 22χρονη Νάντια κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του μέλους του τεχνικού επιτελείου των Κάνακς, καθώς κάθονταν πίσω από τον πάγκο και όταν ο Χάμιλτον την πλησίασε, εκείνη του έγραψε στο κινητό της. «Η ελιά που έχεις στο πίσω μέρος του λαιμού είναι καρκίνος».

Ο Χάμιλτον επισκέφτηκε γιατρό και σώθηκε χάρη στις γνώσεις και την παρατηρητικότητα της νεαρής φοιτήτριας.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι ότι αν αγνοούσα το θέμα για 4-5 χρόνια δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Πραγματικά απορώ που το είδε, καθώς φορούσα μπουφάν, αλλά όπως και να’ χουν τα πράγματα για μένα είναι ηρωΐδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χάμιλτον, ο οποίος μάλιστα έψαξε πολύ στο διαδίκτυο για να βρει την σωτήρα του.

«Το μήνυμα που μου έστειλες θα είναι πάντα στο μυαλό μου γιατί μου έσωσες την ζωή. Είχες δίκιο, έκανες σωστή διάγνωση γιατί είχα μελάνωμα. Σε ψάχνουμε για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας», ανέφερε σε μήνυμα του στο twitter ο Χάμιλτον.

Τελικά ο βοηθός προπονητή των Κάνακς κατάφερε να βρει τη Νάντια Πόποβιτς και ο 47χρονος συναντήθηκε με τη νεαρή φοιτήτρια ιατρικής, λίγο πριν το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του Βανκούβερ.

Μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί πως η Νάντια Πόποβιτς δέχθηκε ένα ποσό (10.000 δολάρια) ως βοήθημα για την συνέχεια των σπουδών της και η νεαρή φοιτήτρια έχει κάθε λόγο να αισθάνεται περήφανη γιατί κατάφερε να σώσει μια ζωή.

The internet community helped us find Brian’s hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.

A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a

— Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022