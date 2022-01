Σε μία «τράμπα» που θα προκαλέσει ντόρο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ετοιμάζονται να προχωρήσουν η Μπαρτσελόνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτό αναφέρουν τουλάχιστον ισπανικά δημοσιεύματα, τα οποία κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων για την ανταλλαγή των Ουσμάν Ντεμπελέ και Αντονί Μαρσιάλ.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η υπόθεση θα προχωρήσει εφόσον ο επιθετικός των «μπλαουγκράνα» απορρίψει την πρόταση ανανέωσης της «Μπάρτσα». Σε μία τέτοια περίπτωση, οι Καταλανοί δεν θα ήταν αρνητικοί να παραχωρήσουν τον Γάλλο διεθνή σε άλλη ομάδα με μεταγραφή, δεδομένου ότι βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του και μετά θα μπορεί ο παίκτης να αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Από την άλλη μεριά, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» φέρονται διατεθειμένοι εκτός από χρήματα να προσφέρουν στην Μπαρτσελόνα και τον Μαρσιάλ με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν.

🚨 Barcelona and Manchester United are negotiating a possible swap deal between Ousmane Dembélé and Anthony Martial. Ousmane would join United this January and Martial would come to Barça on a 6 month loan.

