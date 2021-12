Η Νιουκάστλ γνώρισε βαριά ήττα στην έδρα της από την Μάντσεστερ Σίτι (0-4) για την 18η αγωνιστική της Premier League, με την άμυνα των «καρακαξών» να προβληματίζει για ακόμα ένα παιχνίδι, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ.

Ενδεικτικό είναι ότι την φετινή σεζόν στo αγγλικό πρωτάθλημα η ομάδα του Έντι Χάου έχει δεχτεί συνολικά 41 γκολ, με το συνολικό της παθητικό μέσα στο 2021 να είναι 79 τέρματα.

Με αυτή την επίδοση, η Νιουκάστλ ισοφάρισε την αντίστοιχη της Ίπσουιτς, η οποία κρατούσε από το 1994, με την μόνη διαφορά όμως ότι κινδυνεύει να καταρριφθεί, μιας και απομένουν άλλα δύο ματς για τους «ανθρακωρύχους» κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Έβερτον.

79 – Newcastle have now conceded 79 goals in the Premier League during 2021; the joint-most by a team in the competition in a calendar year, along with Ipswich Town in 1994. Turnstile.

