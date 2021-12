Ήταν η 15η του Σεπτέμβρη όταν για την έβδομη αγωνιστική της Championship η Νότιγχαμ Φόρεστ ηττήθηκε με 0-2 από τη Μίντλεσπρο στο «City Ground». Η έκτη ήττα για την ομάδα του Κρις Χιούτον στο πρωτάθλημα, με τον έμπειρο τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «κόκκινων» την επόμενη μέρα αφού η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του είχε χαθεί οριστικά.

Και πως αλλιώς, αφού η Νότιγχαμ βρισκόταν στον πάτο της βαθμολογίας με μόλις έναν βαθμό. Μία ομάδα που ξεκίνησε τη σεζόν με φιλοδοξία να διεκδικήσει την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου και έβλεπε τη σεζόν να εξελίσσεται σε εφιάλτη από το ξεκίνημά της. Η απόλυση του Χιούτον ήταν το απαραίτητο «ηλεκτροσόκ» που χρειαζόταν η Νότιγχαμ ώστε να κάνει restart και να φτάσουμε στο σήμερα.

Εδώ που η ομάδα του Στιβ Κούπερ πια, του άλλοτε προπονητή της Σουόνσι, των ακαδημιών της Λίβερπουλ αλλά και των υποδομών της εθνικής Αγγλίας, νίκησε με 2-1 τη Χαλ και βρίσκεται στον προθάλαμο της εξάδας που οδηγεί στα πλέι οφ ανόδου. Η Νότιγχαμ απέχει μόλις έναν βαθμό από τις Στόουκ και ΚΠΡ που είναι από πάνω της, έχοντας κάνει ένα τρομερό ντεμαράζ 16 αγώνων με μόλις μία ήττα. Το διπλό (0-2) επί της Χάντερσφιλντ στις 18 Σεπτεμβρίου ήταν η πρώτη νίκη της Νότιγχαμ στο πρωτάθλημα (με υπηρεσιακό προπονητή) και το έναυσμα για την αντεπίθεση διαρκείας.

Steve Cooper since arriving at Nottingham Forest:

8 wins ✅

6 draws ↔️

1 loss ❌

Forest were bottom of the Championship with one point when Cooper took over and are now 8th, four points off the play offs. #NFFC 🔴🌳 pic.twitter.com/NfRPIQfLe6

— Callum Castel-Nuovo (@callumcasteln) December 11, 2021