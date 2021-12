Δύσκολη φαίνεται πως είναι η κατάσταση στην Premier League όσον αφορά την πρόσφατη έξαρση του κορωνοϊού, καθώς όπως έγινε γνωστό από τη διοργανώτρια αρχή, τα θετικά κρούσματα μετά τα τεστ που έγιναν την περασμένη εβδομάδα έφτασαν σε νούμερα ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, από τον Μάιο του 2020 όπου και έχουν επιβληθεί τα εβδομαδιαία τεστ στις ομάδες, η περασμένη εβδομάδα είχε τα περισσότερα. Για την ακρίβεια, 42 ποδοσφαιριστές βρέθηκαν θετικοί στον ιό, με την αύξηση να είναι ραγδαία, αφού στις προηγούμενες μετρήσεις τα κρούσματα ήταν μόλις 12.

Από αυτά τα 42, τα 20 ανήκουν στην Τότεναμ, που το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται αφάνταστα από την πανδημία, με αποτέλεσμα να αναβληθεί το πρόσφατο παιχνίδι της για το Europa Conference League κόντρα στη Ρεν, ενώ τα υπόλοιπα 22 μοιράζονται στις υπόλοιπες 19 ομάδες.

Significant spike in coronavirus cases in the Premier League – 42 positives over the last week among players & club staff after 12 were reported the previous week pic.twitter.com/X9uqPdQC3M

— Rob Harris (@RobHarris) December 13, 2021