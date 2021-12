Μπάχαλο. Η UEFA τα έκανε… μαντάρα με την κλήρωση. Και τελικά η διαδικασία είχε και δεύτερο… part. Οι περισσότερες ομάδες έκαναν τα παράπονα τους, η UEFA κλείστηκε στη γωνία και τελικά η κλήρωση έγινε και πάλι, βγάζοντας ακόμα πιο «καυτά» ζευγάρια.

Η UEFA φέρεται να έχει έκανε τρία απίστευτα λάθη, που οδήγησαν και στο απόλυτο χάος που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ποια ήταν ακριβώς τα τρία λάθη που ανάγκασαν τους ανθρώπους της UEFA να επαναλάβει τη διαδικασία.

Αρχικά, η UEFA έβαλε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ίδιο pot με τη Βιγιαρεάλ την οποία αντιμετώπισε στους ομίλους. Φυσικά και αυτό δεν γίνεται, κάτι που έβγαλε αυτομάτως off τη διαδικασία.

Ωστόσο η UEFA δεν έμεινε εκεί. Η Λίβερπουλ ήταν επίσης στο pot της Ατλέτικο Μαδρίτης την οποία είχε στον ίδιο όμιλο. Ίδιο λάθος με αυτό της Γιουνάιτεντ, το οποίο απλώς δεν αποκαλύφθηκε λόγω της τύχης.

Και τέλος, ο λόγος που οι «κόκκινοι διάβολοι» φωνάζανε περισσότερο πριν. Το μπαλάκι της Γιουνάιτεντ δεν ήταν στους πιθανούς αντιπάλους της Ατλέτικο, κάτι που ουσιαστικά έριξε την ομάδα του Ράγκνιγκ στην Παρί Σεν Ζερμέν…

Εν τέλει η κλήρωση έγινε και πάλι και τα ζευγάρια πλέον είναι τα εξής…

Σάλτσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου

Σπόρτινγκ – Μάντσεστερ Σίτι

Μπενφίκα-Άγιαξ

Τσέλσι-Λιλ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους

Ίντερ-Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης

