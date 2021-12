Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στη Λίνκολν, για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Σίντκλεϊ, Κρέσπο, Μιχάι και Τέιλορ είναι η τετράδα της άμυνας, με τους Σβαμπ και Κούρτιτς στα χαφ ενώ Μουργκ, Ζίβκοβιτς και Ελ Καντουρί θα είναι πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο: Z. Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Βαρέλα, Λύρατζης, Τσιγκάρας, Εσίτι, Αουγκούστο, Μπίσεσβαρ, Κωνσταντέλιας, Άκπομ.

#Starting11 Our starting line up against @LincolnRedImps at Toumba Stadium #PAOKLRI #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/XHgRDln4M5

— PAOK FC (@PAOK_FC) December 9, 2021