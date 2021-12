HPantoneανακοίνωσε το χρώμα του 2022, το οποίο ονομάζεται Very Peri και περιγράφεται ως μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Σε μωβ τόνο, το χρώμα που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πολύ από το νέο έτος, απεικονίζει την αλλαγή που βιώσαμε όλοι μες στην καραντίνα εν όψει της πανδημίας.

To χρώμα του 2022 ανακοινώθηκε και επίσημα και είναι το Very Peri.

To χρώμα που είναι πολύ κοντά στο βιολετί στην ουσία είναι μια ακόμα απόχρωση του μωβ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς το very peri θα χρησιμοποιηθεί έντονα το νέο έτος σε ρούχα, αξεσουάρ, γραφιστική και διακόσμηση.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU

— PANTONE (@pantone) December 9, 2021