Η Τζένιφερ Λόρενς βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Η 31χρονη σταρ περιμένει το πρώτο της παιδί μαζί με τον αγαπημένο της Κουκ Μαρόνεϊ. Το βράδυ της Κυριακής η ηθοποιός έκανε την πρώτη της εμφάνιση ως εγκυμονούσα στο κόκκινο χαλί με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας Don’t Look Up.

H πρωταγωνίστρια βρέθηκε με τους υπόλοιπους συμπρωταγωνιστές της στο Jazz at Lincoln Center στη Νέα Υόρκη. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα χρυσαφί εφαρμοστό φόρεμα με την υπογραφή Dior και κοσμήματα Tiffany & Co. To σχέδιο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και αριστοκρατικό χάρη στο εφέ της κάπας, ενώ η γραμμή του έδινε πρωταγωνιστικό ρόλο στη φουσκωμένη κοιλιά της σταρ, σύμφωνα με το Okmag.gr

Το look της δέχθηκε πολύ θετικά σχόλια, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση της σταρ στο κόκκινο χαλί ως εγκυμονούσα. Στο πλευρό της ήταν ο συμπρωταγωνιστής της Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Παρόντες ήταν επίσης η Μέριλ Στριπ και ο Τζόνα Χιλ.

Το Don’t Look Up -σε σενάριο και σκηνοθεσία Άνταμ ΜακΚέι- επικεντρώνεται γύρω από δύο χαμηλού επιπέδου αστρονόμους «Δρ. Ράνταλ Μίντι» (ΝτιΚάπριο) και «Κέιτ Ντιμπιάσκι» (Λόρενς). Οι δυο τους πρέπει να κάνουν μια τεράστια περιοδεία στα ΜΜΕ για να προειδοποιήσουν την ανθρωπότητα για έναν κομήτη που θα καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Η ταινία είναι μια παραγωγή του Netflix.

Στην πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη την Κυριακή, οι δύο σταρ στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων μέσα από τα looks τους. Η Λόρενς διάλεξε ένα λαμπερό φόρεμα που θύμιζε κάτι από την παλιά γοητεία του Χόλιγουντ, ενώ ο Ντι Κάπριο φορούσε ένα εφαρμοστό ναυτικό κοστούμι.

Στην εκδήλωση δεν ήταν παρών ο γκαλερίστας σύζυγος της Λόρενς, ο Κουκ. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018 και αρραβωνιάστηκαν την επόμενη χρονιά. Συνέχισαν να παντρευτούν τον Οκτώβριο του 2019 με μια τελετή στο Ρόουντ Άιλαντ.

Θυμίζουμε πως στις 20 Νοεμβρίου η σταρ έκανε ακόμη μια κομψή εμφάνιση με πράσινο μίνι φόρεμα και φούξια πέδιλα όταν παρακολούθησε την προβολή,της επερχόμενης ταινίας στο Ross House στο Λος Άντζελες.

Η παραγωγή θα κυκλοφορήσει στις 24 Δεκεμβρίου στην συνδρομητική πλατφόρμα.