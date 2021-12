Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Down Town

Τάμτα

Σχεδόν 20 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση, το style icon είναι ακόμα μια relevant pop star που αγαπούν όλοι.

Naked Issue

37 διάσημοι Ελληνες και Ελληνίδες φωτογραφίζονται γυμνοί για να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τον κόσμο με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Κώστας Μπακογιάννης

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλά για την πόλη που αγαπά και την προσωπική του ζωή σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί. Αναστασία Τσιλιμπίου Η πρωταγωνίστρια της επιτυχίας του Mega «Κομάντα Και Δράκοι» είναι μια γυναίκα που δεν ορίζεται από την ομορφιά της. Θετική Φωνή Η ΜΚΟ με το τεράστιο έργο γύρω από τα θέματα που άπτονται του AIDS και του HIV μας γράφει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον ιό το 2021.

And Just like that

Το «Sex and the City» επιστρέφει, αλλά είναι ακόμα relevant; Ολα όσα έκανε και όλα δεν έκανε για το γυναικείο κίνημα και ελπίζουμε από το reboot της σειράς που αγάπησαν οι Ελληνίδες.

Marilyn Manson

Η φρικιαστική ιστορία ενός τραγουδιστή που κρυβόταν σε κοινή θέα και οι καταγγελίες των γυναικών για τις αποτρόπαιες πράξεις του.

Princess Charlene

Τι πραγματικά συμβαίνει με την πριγκίπισσα του Μονακό;

Gift Guide

10 σελίδες με τα δώρα που πρέπει να αποκτήσετε φέτος τα Χριστούγεννα για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Going Out

Τα καλύτερα Xmas brunches and dinners για να μην μείνετε στο σπίτι σας τις γιορτές αυτές. Πάντα με ασφάλεια.