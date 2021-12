Το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 28 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος, καταγράφοντας αύξηση 23% σε σύγκριση με το 2020, αλλά οι προοπτικές για το 2022 παραμένουν πολύ αβέβαιες, δήλωσαν οικονομολόγοι του ΟΗΕ.

Αυτή η ισχυρή αύξηση της ζήτησης – για αγαθά, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες – είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της χαλάρωσης των περιορισμών της πανδημίας, αλλά και των πακέτων τόνωσης της οικονομίας και των απότομων αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τον οργανισμό εμπορίου και ανάπτυξης του ΟΗΕ , UNCTAD , αν και το παγκόσμιο εμπόριο σταθεροποιήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, το εμπόριο αγαθών συνέχισε να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

