Αναφορικά με την εμφάνιση της νέας παραλλαγής B.1.1.529 (μετάλλαξη της Μποτσουάνα) του SARS-COV-2, ύστερα από εισήγηση της Υγειονομικής Επιτροπής, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις της Kυβέρνησης για τις χώρες της Νότιας Αφρικής, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι:

Επισημαίνουμε ότι έως σήμερα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις με τις συγκεκριμένες χώρες. Τα ανωτέρω ισχύουν από αύριο Σάββατο 27 Νοεμβρίου ώρα 06.00 π.μ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, σημείωσε ότι η χώρα μας ήταν εν αναμονή της απόφασης των επιστημόνων.

«Θα πάμε και εμείς σε σκληρή γραμμή αλλά θα πρέπει πρώτα οι επιστήμονες μας να έχουν καθαρή εικόνα» είπε, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, όταν ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα υιοθετήσει ταξιδιωτικές οδηγίες ανάλογα με αυτές τις Μεγάλης Βρετανίας και του Ισραήλ.

Σημειώνεται πως το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι ένα από τα δύο ύποπτα κρούσματα που τέθηκαν την Παρασκευή στο μικροσκόπιο ήταν θετικό στο στέλεχος Β.1.1.529.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδριάζει με νοτιοαφρικανούς επιστήμονες προκειμένου να αποφασιστεί αν το B.1.1.529 θα αναγνωριστεί ως στέλεχος ανησυχίας ή στέλεχος ενδιαφέροντος.

Το κρούσμα στο Βέλγιο αφορά ταξιδιώτισσα που είχε επιστρέψει από την Αίγυπτο στις 11 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο ιολόγος Μαεκ Βαν Ραστ, του οποίου το εργαστήριο συνεργάζεται με την υπηρεσία δημόσιας υγείας Sciensano.

Η ασθενής νοσεί εδώ και μέρες, καθώς παρουσίασε συμπτώματα στις 22 Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι ο ιός ίσως έχει προλάβει να μεταδοθεί σε άλλους.

Σύμφωνα με το βελγικό Rtbf, το κρούσμα αφορά ανεμβολίαστη γυναίκα που δεν είχε επισκεφθεί χώρες στο νότιο τμήμα της Αφρικής.

Μέχρι τώρα, κρούσματα είχαν επιβεβαιωθεί μόνο σε Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Χονγκ Κονγκ και Ισραήλ.

«Ας μην φρικάρουμε, αλλά το νέο στέλεχος της Covid φαίνεται λίγο τρομακτικό». Με αυτά τα λόγια και ένα tweet, η Anne-Sylvaine Chassany των Financial Times μοιράστηκε ένα γράφημα που αποτυπώνει με μία γραμμή το πόσο επικίνδυνο και τρομακτικό φαίνεται να είναι η παραλλαγή της Μποτσουάνα, που ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις.

Το στέλεχος B.1.1.529 φέρεται να «παρακάμπτει» την άμυνα του οργανισμού και ήδη τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 59 σε Νότια Αφρική, Χονγκ Κονγκ και Μποτσουάνα, την ώρα που χτες είχαν απομονωθεί δέκα.

Με λίγα λόγια το συγκεκριμένο αφρικάνικο στέλεχος πενταπλασιάστηκε μέσα σε μία ημέρα.

Όπως επισημαίνουν οι FT, «φαίνεται να εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες μεταλλάξεις».

Let’s not freak out but the new Covid variant looks a bit scary pic.twitter.com/dZ7kpKvsYV

— Anne-Sylvaine Chassany (@ChassNews) November 26, 2021