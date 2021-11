Είναι αισιόδοξο που πολιτικοί και πολίτες όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων καταδίκασαν τον τραυματισμό του Νίκου Μανιού από τους «πορτιέρηδες» του Πολυτεχνείου. Μάλιστα αρκετοί χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα για «κωλόπαιδα» και «αλήτες», χαρακτηρισμοί τους οποίους προφανώς επικροτεί κάθε δημοκράτης πολίτης, που παρακολούθησε την αθλιότητα. Αρκεί βέβαια αυτή η δημοκρατικότητα να μην εκφράζεται α λα καρτ. Διότι εξ όσων θυμάμαι δεν υπήρξαν ανάλογες πύρινες αναρτήσεις για τον άγριο ξυλοδαρμό του Κωστή Χατζηδάκη τον Δεκέμβριο του 2010, ενώ άλλες επιθέσεις εναντίον πολιτικών χαρακτηρίστηκαν ως «έκφραση δίκαιης οργής». Μάλιστα, όσοι εμμονικά παρότρυναν κόμματα και πολιτικούς να καταδικάσουν τη βία από όπου κι αν προέρχεται αντιμετωπίζονταν για χρόνια περίπου σαν γραφικοί.

– Ιούνιος 2011: Κατά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, σημειώνονταν διαδοχικά επεισόδια με επιθέσεις εναντίον βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Ηταν οι μέρες που οι αποκαλούμενοι «Αγανακτισμένοι» προπηλάκισαν τον τότε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Τσώνη, εκτόξευσαν εναντίον του μπουκάλια και στη συνέχεια του όρμησαν χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές. Οι εικόνες ήταν σοκαριστικές. Οι εφημερίδες εκείνης της ημέρας αναπαρήγαγαν την ανακοίνωση γραφείου Τύπου κόμματος που δήλωνε πως «είμαστε αταλάντευτα στο πλευρό όλων εκείνων που ειρηνικά αγωνίζονται ενάντια στην πιο κοινωνικά άδικη και δεξιά πολιτική των τελευταίων δεκαετιών».

– Απρίλιος 2011: Κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ανδρέα Λοβέρδου στους Αγίους Αναργύρους, ο τότε υπουργός Υγείας δέχθηκε επίθεση με μπογιές και αβγά, ενώ στα επεισόδια τραυματίστηκαν σοβαρά δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Θεόδωρος Μαξούρας, οι οποίοι δέχθηκαν δυνατά χτυπήματα με καδρόνια στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο Δ. Κωνσταντόπουλος νοσηλεύτηκε για πάνω από έναν μήνα στο Γ. Γεννηματάς, ενώ στον Θεόδωρο Μαξούρα έσπασαν το χέρι. Σε μία αδιανόητη τότε κομματική ανακοίνωση αναφερόταν ότι «η πολιτική τους υποκινεί την κοινωνική διαμαρτυρία».

– Ιούλιος 2011: Η κυρία Ροδούλα Ζήση είχε καταγγείλει την πρακτική παραγωγών ραδιοφωνικού σταθμού της Μαγνησίας, που παρότρυναν τους ακροατές «να λιντσάρουμε τα σκουλήκια του ΠΑΣΟΚ» κάνοντας λόγο για πολιτική υποκίνηση.

– Μάρτιος 2011: Ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε καλέσει βουλευτές σε ταβέρνα των Καλυβίων. Επί δύο ώρες έξω από την ταβέρνα κάποιοι τους καθύβριζαν. Στην πορεία έστησαν καρτέρι και λιθοβόλησαν τα αυτοκίνητά τους. Η ανακοίνωση Νομαρχιακής Επιτροπής κόμματος ανέφερε: «Οι εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής είναι ελεύθεροι πολίτες και διαμαρτύρονται εναντίον του, γιατί τον ταυτίζουν με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που, αντί να προχωρήσει στον διάλογο μαζί τους, προσπαθεί με τη βία των ΜΑΤ να περάσει τις απαράδεκτες πολιτικές της. Αυτοί οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν εναντίον του, γιατί παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον».

Αντί της χειροδικίας, άλλοι βάζουν γκαζάκια σε γραφεία υπουργών και βουλευτών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Αδωνη Γεωργιάδη, του οποίου το γραφείο αλλά και το βιβλιοπωλείο ουκ ολίγες φορές έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Η φασιστική επίθεση εναντίον του κ. Νίκου Μανιού είναι μία καλή ευκαιρία για να καταδικάσουμε επιτέλους όλοι ομόφωνα τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Αλλιώς οι οργισμένες τωρινές αντιδράσεις φαντάζουν too little, too late.