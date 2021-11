Ο Έλον Μασκ είναι πλούσιος. Πολύ πλούσιος. Για την ακρίβεια, είναι αρκετά πλούσιος για να αλλάξει για πάντα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς καν να αντιληφθεί κάποια διαφορά στην καθημερινότητά του. Και τον προηγούμενο μήνα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης του ΟΗΕ του ζήτησε να κάνει ακριβώς αυτό, πυροδοτώντας μια ιστορική ανταλλαγή tweets.

Όλα άρχισαν όταν ο Ντέιβιντ Μπίσλεϊ, ο οποίος έχει υπάρξει και κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνα με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, ζήτησε μέσα από συνέντευξή του στο CNN οι δισεκατομμυριούχοι «να αναλάβουν δράση, ένας – ένας» για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας, εστιάζοντας όπως ήταν λογικό στους δύο πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη: τον Έλον Μασκ και τον Τζεφ Μπέζος.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla κατέφυγε στο προσφιλές του Twitter όπου έγραψε, προς τέρψιν των φανατικών θαυμαστών του: «Αν το WFP μπορεί να μου περιγράψει κάτω από αυτό το tweet ακριβώς με ποιο τρόπο θα λύσουν το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας $6 δισεκατομμύρια, θα πουλήσω μετοχές της Tesla αυτή τη στιγμή και θα το κάνω».

«Όμως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δημόσια λογιστικά φύλλα, προκειμένου ο κόσμος να ξέρει ακριβώς με ποιο τρόπο θα ξοδευτούν τα χρήματα», συμπλήρωσε.

«Ακόμη και το ίδιο το γεγονός ότι αποφάσισε να μπει στη συζήτηση αλλάζει την κατάσταση επειδή, για να το θέσω απλά, είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του, μπορούμε να του παρουσιάσουμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα», είχε δηλώσει στη συνέχεια, σε επόμενη συνέντευξή του. «Οτιδήποτε κι αν ρωτήσει, θα το απαντήσουμε με χαρά. Ανυπομονώ να κάνω αυτή τη συζήτηση, επειδή διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές».

The world is on fire. I’ve been warning about the perfect storm brewing due to Covid, conflict, climate shocks & now, rising supply chain costs. IT IS HERE. 45M lives are at stake—and increasing daily. If you don’t feed people, you feed conflict, destabilization & mass migration. pic.twitter.com/VotIZlEAGE

— David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021