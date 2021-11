Έξι έφηβοι, ηλικίας 14 ως 18 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά τους τραυματισμούς τους από πυρά κοντά σε λύκειο στην Ορόρα, στο Κολοράντο, ωστόσο, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι δράστες της επίθεσης, που πιθανόν είναι μέλη συμμορίας, παρέμεναν ασύλληπτοι μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τη Βανέσα Ουίλσον, την αρχηγό της αστυνομίας στην Ορόρα, τα έξι θύματα φοιτούσαν όλα σε λύκειο κοντά στο πάρκο, όπου οι δράστες άνοιξαν πυρ.

Το ένα από τα παιδιά χρειάστηκε να υποβληθεί «σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση», αλλά «μας είπαν ότι τα τραύματα που υπέστη δεν είναι θανάσιμα», σημείωσε η κυρία Ουίλσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Βίντεο από το σημείο:

Επιτόπου βρέθηκαν κάλυκες από σφαίρες όπλων διαφόρων διαμετρημάτων από την αστυνομία. Πιστεύεται ότι ένας ή περισσότεροι δράστες άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα εν κινήσει.

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφο σχετικά με αυτή τη μέθοδο δράσης, που παραπέμπει σε συμμορίες, η Βανέσα Ουίλσον περιορίστηκε να πει πως «η έρευνα βρίσκεται στην αρχή της» ακόμη. «Θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα» πρόσθεσε, καλώντας αυτόπτες μάρτυρες και περίοικους να επικοινωνήσουν με την αστυνομία, η οποία προσπαθεί να εντοπίσει τους υπόπτους.

Η αρχηγός της αστυνομίας χαρακτήρισε τη βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων ως «κρίση δημόσιας υγείας» και πρόσθεσε ότι «πρέπει» να γίνουν «έξαλλοι όλοι» γι’ αυτό που διαδραματίστηκε χθες στην Ορόρα.

