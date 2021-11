Τουλάχιστον πέντε έφηβοι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε πάρκο, κοντά σε λύκειο του Κολοράντο.

Ο ύποπτος δράστης παραμένει ελεύθερος, όπως αναφέρει η τοπική αστυνομία σε δήλωσή της.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες» ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter και συμπληρώνει πως οι τραυματίες είναι ηλικίας 14 έως 17 ετών.

UPDATE: 5 total people have been transported to the hospital. Age ranges are 14-17.

Central HS remains on lockdown. Incident did not happen inside of the school but just north at Nome Park.

Updates will be here

— Aurora Police Dept 🦃 (@AuroraPD) November 15, 2021