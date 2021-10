Συναγερμός σήμανε στο Τέξας των ΗΠΑ, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα) σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο.

Μάλιστα, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Το σχολικό συγκρότημα τέθηκε σε lockdown ενώ μαθητές και προσωπικό φέρεται να είναι κλειδωμένοι στις αίθουσες και τα γραφεία τους.

BREAKING: Police are responding to Timberview High School in Arlington, Texas, after reports of a shooting at the school this morning. Nearby schools are on lockdown. #txlege https://t.co/8CgLH2wvBS — Shannon Watts (@shannonrwatts) October 6, 2021

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των τοπικών ΜΜΕ, έχει ζητηθεί από τους γονείς να πάνε σε συγκεκριμένη τοποθεσία όπου θα μεταφερθούν οι μαθητές του Λυκείου Timberview με λεωφορεία.

⚠🇺🇸#URGENT: Confirmed school shooting with multiple people down near Dallas, Texas#Arlington l #TX

Officials have now confirmed several people are shot following a shooting at Timberview Highschool. Students inside report both students and teachers are shot.

Updates to come! pic.twitter.com/7ryrRYzDeY — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 6, 2021

Σοκαριστικό βίντεο

Αμέσως μετά την επίθεση, κυκλοφόρησε στα Social Media βίντεο, του οποίου η γνησιότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί, που δείχνει την ώρα των πυροβολισμών μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι.

BREAKING: *SHOOTING* Multiple people shot at Timberview High School in Arlington, Texas. Video of scenes from inside the school. https://t.co/CuJZDvdRUs pic.twitter.com/gSCm6rLQEb — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 6, 2021

Περισσότερα σε λίγο…