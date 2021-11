Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά έξι γκολ έβαλε η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στο Σαν Μαρίνο στο φινάλε των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Όπως και στο ματς με την Αλβανία, έτσι και κόντρα στο Σαν Μαρίνο, η ομάδα του Σάουθγκεϊτ ήταν εκρηκτική στο πρώτο μέρος, μόνο που αυτή τη φορά σκόραρε ένα παραπάνω γκολ πριν την ανάπαυλα.

Τον… χορό των γκολ άνοιξε ο Μαγκουάιρ στο 6′, ο Φάμπρι στο 15′ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων!

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας σκόραρε 4 φορές σε διάστημα 15 λεπτών (27′, 32′, 39′, 42′), φτάνοντας το σκορ στο 0-6 στο ημίχρονο.

Έτσι, ο Κέιν έγινε ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει 4 γκολ σε ένα παιχνίδι για την Αγγλία από το 1993 και τον Ίαν Ράιτ.

The first player to score four in a game for the #ThreeLions since @IanWright0 in 1993.

🙌 @HKane pic.twitter.com/sxYqWriWns

— England (@England) November 15, 2021