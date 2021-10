Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, εκατόν είκοσι οκτώ μετανάστες και πρόσφυγες που επιβαίνουν σε δυο πλεούμενα, κινδυνεύουν να πνιγούν στην κεντρική Μεσόγειο.

Στο πρώτο πλεούμενο, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό βυθιστεί, βρίσκονται εξήντα άνθρωποι, ενώ στο δεύτερο οι επιβαίνοντες είναι εξήντα οκτώ. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης Alarm Phone, βρίσκονται πολλά παιδιά που ξεκίνησαν το ταξίδι προς την Ευρώπη, με τους γονείς τους, από τις ακτές της Λιβύης.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, επικρατεί θαλασσοταραχή και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Τις τελευταίες είκοσι τέσσερις ώρες, παράλληλα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα πραγματοποίησαν τέσσερις επιχειρήσεις διάσωσης, νότια της Σικελίας.

Χθες, τέλος, στο λιμάνι του Ποτσάλο, πάντα στη Σικελία, αποβιβάσθηκαν τετρακόσιοι έξι μετανάστες και πρόσφυγες προερχόμενοι, κυρίως, από την υποσαχάρια Αφρική, τη Συρία και τη Λιβύη.

🆘 nella SAR di #Malta!

Siamo in contatto con 68 persone, tra cui molti bimbi, in pericolo e in fuga dalla #Libia. Autorità allertate 15h fa! Hanno problemi col motore e ci sono vento forte e mare duro. Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso! pic.twitter.com/Z01h1aZycX — Alarm Phone (@alarm_phone) October 24, 2021

SOS in #Malta SAR!

We’re in contact with 68 people, incl. many children, in distress fleeing from #Libya.Authorities were alerted 15h ago! They have engine problems and face strong winds &rough seas. We demand European authorities respect the law and fulfill their responsibility! pic.twitter.com/C8faYGpkpT — Alarm Phone (@alarm_phone) October 24, 2021

The ~68 people in distress are exhausted and adrift in high waves. They see an airplane above them, which we identify as a @Frontex plane.

The people on board ask why Europe just watches from above but doesn't rescue them for over a day now. pic.twitter.com/qDVSendt0N — Alarm Phone (@alarm_phone) October 24, 2021