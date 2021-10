Χαλαρή πρόκριση για τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του Kremlin Cup.

Η ελληνίδα τενίστρια είδε την αντίπαλό της, Άνα Καλίνσκαγια, να αποσύρεται στο δεύτερο σετ (σταμάτησε στο 1-0) και έτσι προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Το πρώτο σετ είχε ολοκληρωθεί με 6-2 υπέρ της Σάκκαρη.

Έτσι, η πρωταθλήτριά μας ζει πλέον μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της (ίσως και την πιο σημαντική).

Με αυτήν την πρόκριση σήμερα έκλεισε θέση για τα WTA Finals, τα οποία θα διεξαχθούν στη Γουαδαλαχάρα.

Εκεί διαγωνίζονται οι 8 κορυφαίες τενίστριες του κόσμου κάθε χρόνο.

Μεγάλη, σπουδαία χρονιά για το ελληνικό τένις, καθώς φέτος θα έχουμε ελληνική συμμετοχή και στα WTA Finals και στα ATP (14/21-11), με τον Στέφανο Τσιτσιπά να βρίσκεται εκεί για 3η σερί χρονιά.

Στα WTA Finals, εκτός από τη Σάκκαρη, έχουν προκριθεί ήδη οι Μπάρτι, Σαμπαλένκα. Κρεϊτσίκοβα και Πλίσκοβα.

🇬🇷 @mariasakkari moves into the #VTBKremlinCup QFs following the retirement of Moscow native Kalinskaya.

The No.3 seed hit this sensational lob in the opening game 👇 pic.twitter.com/yKfLi2II1s

— wta (@WTA) October 21, 2021