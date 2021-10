Μπορεί η κακοκαιρία «Μπάλλος», να άφησε πίσω της αμέτρητα προβλήματα και εικόνες που είναι δύσκολο να ξεχαστούν όπως το λεωφορείο που «πνίγηκε» στην Ποσειδώνος, όμως ταυτόχρονα ανέδειξε την ευρηματικότητα κάποιων

Ταυτόχρονα ανέδειξε και την τάση μας να αντιμετωπίζουμε με χιούμορ τις καταστροφές και ό,τι μας εξοργίζει…

Μία «βόλτα» στα social media αρκεί για να πάρει κάποιος μια γεύση, με τις εικόνες και τα βίντεο να προκαλούν γέλιο αλλά και προβληματισμό για την γύμνια των υποδομών.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο, ενός άνδρα ο οποίος κι ενώ η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να φτάσει στο αυτοκίνητό του. Τα πλάνα καταγράφουν την προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο πάνω στη σκάλα και να φτάσει στο αυτοκίνητο χωρίς να βρέξει τα πόδια του και χωρίς να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Mission: Waterproof

Description : Cross the street without getting wett or touching the water

Success!!!

Mission accomplished !

Greek way always pay of !!!!#πλημμυρες #βροχη pic.twitter.com/3AoB5GbAy0

— Info Warrior – 1821 (@InfoWarriorNews) October 14, 2021