Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της «αλμπισελέστε» στην χθεσινή άνετη επικράτηση επί της Ουρουγουάης με 3-0, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα της Βραζιλίας απέναντι στην Κολομβία(0-0), μείωσε την απόσταση μεταξύ των δύο στους έξι βαθμούς.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Αργεντινής, Κλαούντιο Φαμπιάν Τάπια, καθώς με το τέρμα που σημείωσε στις 10 Σεπτεμβρίου, έφτασε τα 79 αφήνοντας πίσω του τον μεγάλο Πελέ με 77.

Leo Messi was honored after the match by the Argentine Federation for becoming the top goalscorer in CONMEBOL history ✨ pic.twitter.com/jyT7BCqBFu

— B/R Football (@brfootball) October 11, 2021