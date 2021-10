Ο Λιονέλ Μέσι σκοράρει ακόμα και όταν… δεν το θέλει.

Ο Αργεντινός χάρισε μια ακόμα μαγική στιγμή, έστω και με τη βοήθεια της τύχης, στην επικράτηση επί της Ουρουγουάης.

Προσπάθησε να σηκώσει την μπάλα με το εξωτερικό του αριστερού του ποδιού και να βρει τον Νικολάς Γκονζάλες στην περιοχή, όμως αυτή κόντραρε σε αντίπαλο, πήρε περίεργη τροχιά και αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα, καταλήγοντας στα δίχτυα.

Ο Pulga έφθασε έτσι τα 80 γκολ με το εθνόσημο και πανηγύρισε έξαλλα το… κατά λάθος γκολ του.

A pass from Lionel Messi turned into a Goal. Usual GOAT stuff 🐐 Argentina is cruising vs Uruguay! Vamos. 🇦🇷pic.twitter.com/H6zq4jp8zu

— 𝙨𝙤𝙝𝙤𝙢 ᴷᴷᴿ (@AwaaraHoon) October 11, 2021