Δεκάδες πολίτες σήμερα (8/10) έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Κουντούζ του Αφγανιστάν από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που έγινε κατά τη διάρκεια της προσευχής σε τέμενος Σιιτών.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πάνω από 100 νεκρούς ωστόσο αξιωματούχος των Ταλιμπάν επιβεβαίωσε 43 θύματα και 140 τραυματίες.

«Σήμερα το απόγευμα, σημειώθηκε έκρηξη σε τζαμί Σιιτών συμπατριωτών μας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν αρκετοί συμπατριώτες μας», σημείωσε επίσης ο Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, ο εκπρόσωπος του ισλαμιστικού κινήματος, που κατάλαβε την εξουσία στο Αφγανιστάν στις αρχές του Αυγούστου.

Από την μεριά του εργαζόμενος της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο αριθμός των νεκρών συνεχώς αλλάζει.

«Έχουμε δεχθεί πάνω από 90 τραυματίες και πάνω από 15 νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός θα αλλάξει. Εξακολουθούμε να παραλαμβάνουμε περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες από το σημείο της έκρηξης κάνουν το γύρο του διαδικτύου και συγκλονίζουν

Τα πτώματα κείτονται πάνω στο ματωμένο δάπεδο. Όσοι έχουν γλιτώσει τρέχουν να σωθούν. Τα ασθενοφόρα που καταφτάνουν μεταφέρουν τους τραυματίες στο περιφερειακό νοσοκομείο. Παντού επικρατεί το χάος.

Ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση;

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της επίθεσης. Ωστόσο, τα βλέμματα στρέφονται στο Ισλαμικό Κράτος και συγκεκριμένα στο παρακλάδι του, στο Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K), που έχει στο στόχαστρό τους Σιίτες μουσουλμάνους στη χώρα.

Θυμίζουμε ότι το ISIS-K είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στις 26 Αυγούστου. Τότε είχαν σκοτωθεί 170 πολίτες και 13 στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Blast took place during Prayer in Shia mosque #Kunduz

our prayer mats are covered with blood once again.. 💔 pic.twitter.com/AnVJp35loq — 𝐑𝐮𝐛𝐚𝐛 (@Gem12r) October 8, 2021

A blast in a mosque in #Kunduz during juma prayer, casualties are there.. pic.twitter.com/sOijFcvua8 — uzii (@uziihashmi_) October 8, 2021