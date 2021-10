Έκρηξη σημειώθηκε σε Τζαμί Σιιτών στο Κουντούζ του Αφγανιστάν, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής.

Υπάρχουν αναφορές από το Aamaj News Agency, που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες για πάνω από 100 νεκρούς που ωστόσο δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με το reuters μέχρι στιγμής αξιωματούχος των Ταλιμπάν που δεν κατονομάζεται ανέφερε πως υπάρχουν τουλάχιστον 28 νεκροί και δεκάδες ακόμα τραυματίες. Το AFP, που επικαλείται τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα κάνει λόγο για 15 νεκρούς και 90 τραυματίες.

Το αφγανικό TOLOnews αναφέρει ότι τοπικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την έκρηξη αλλά προς το παρόν δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τα αίτια της επίθεσης.

Η δήλωση των Ταλιμπάν

«Σήμερα το απόγευμα, σημειώθηκε έκρηξη σε τζαμί σιιτών συμπατριωτών μας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν αρκετοί συμπατριώτες μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ στο Twitter, προσθέτοντας ότι μια ειδική μονάδα φτάνει στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια.

Στις 3 Οκτώβρη σημειώθηκε άλλη μία πολύνεκρη επίθεση έξω από τζαμί στην Καμπούλ, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ο βραχίονας του ΙΚ στο Αφγανιστάν, που αυτοαποκαλείται ΙΚΧ («Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν»), έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Οι επιθέσεις υπονομεύουν τους Ταλιμπάν, που ήρθαν στην εξουσία τον Αύγουστο και έκτοτε επιχειρούν επιθέσεις εναντίον πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους.