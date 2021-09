Οι επικεφαλής των διαπραγματευτικών ομάδων Σερβίας και Κοσόβου, που συναντήθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα της ΕΕ, πέτυχαν συμφωνία για να τερματιστεί η κρίση στο βόρειο Κόσοβο, που ξέσπασε για τις σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι δύο πλευρές, με την μεσολάβηση του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κόσοβο, Μίροσλαβ Λάιτσακ, συμφώνησαν να εφαρμοστεί το μέτρο της κάλυψης με αυτοκόλλητο στίκερ του σημείου της πινακίδας όπου αναγράφεται το διακριτικό σήμα της χώρας. Έτσι, στα οχήματα που εισέρχονται στο Κόσοβο και φέρουν σερβικές πινακίδες θα καλύπτεται το διακριτικό σήμα της χώρας, το ίδιο θα συμβαίνει και για τα οχήματα με πινακίδες Κοσόβου που θα εισέρχονται στην Σερβία.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την αποκλιμάκωση της έντασης στις συνοριακές διαβάσεις Γιάρινιε και Μπρνιακ. με την ταυτόχρονη αποχώρηση το ερχόμενο Σάββατο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας του Κοσόβου και την απόσυρση των οδοφραγμάτων που έστησαν οι Σέρβοι.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 20 Σεπτεμβρίου, οι Σέρβοι του βορείου Κοσόβου, αντιδρώντας στην απόφαση της Πρίστινας να μην αναγνωρίζει τις σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας και να επιβάλλει την αντικατάστασή τους με προσωρινές πινακίδες στα σύνορα, έστησαν οδοφράγματα αποκλείοντας την πρόσβαση σε δύο συνοριακές διαβάσεις. Η κυβέρνηση του Κοσόβου απάντησε με την αποστολή των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας ενώ, από την άλλη πλευρά των συνόρων, η Σερβία ανέπτυξε τις ειδικές δυνάμεις του στρατού.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοινώνοντας τη συμφωνία σε συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι αποτελεί μία συμβιβαστική λύση που θα ισχύσει μέχρι να διευθετηθεί οριστικά το θέμα, στο πλαίσιο του διαλόγου για το Κόσοβο που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη συμφωνία για τις πινακίδες και την αποκλιμάκωση της έντασης στο βόρειο Κόσοβο χαιρέτισαν, με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

I warmly welcome the deal found today in Brussels between Serbia and Kosovo.

This is a very positive development following my meetings with President @avucic and Prime Minister @albinkurti

It’s good for the whole region.

The dialogue now needs to continue. https://t.co/sxBQNdhHMv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2021