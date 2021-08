Όλο και πιο κοντά σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση φαίνεται πως βρίσκεται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται πλέον μία ανάσα μακριά από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Και όπως φαίνεται, αυτό επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Ο 36χρονος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προπονητικο κέντρο της Γιουβέντους και σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποχαιρετά για τελευταία φορά τους συμπαίκτες του στη Γηραιά Κυρία.

Κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα πως ο Ρονάλντο θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τη Γιουβέντους, με τη μεταγραφή του στη Σίτι να μπαίνει στην τελική ευθεία και ο ποδοσφαιρικός χάρτης να ετοιμάζεται για ακόμη μία «βόμβα»!

🚨 Cristiano Ronaldo 🇵🇹 arrived at the Continassa, to say goodbye to his teammates one last time and definitively end his adventure at Juventus. [@DiMarzio] #Juventus pic.twitter.com/HB7UZihHMN

