Ούτε 24 ώρες δεν έχουν περάσει από τη συνέντευξη Τύπου των Ταλιμπάν, στην οποία ο εκπρόσωπος του καθεστώτος, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, διαβεβαίωνε πως το Αφγανιστάν είναι μια ασφαλής χώρα, και οι πρώτοι νεκροί από πυρά τους είναι γεγονός.

«Υπάρχει πλήρης ασφάλεια σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε όλο και περισσότερη ασφάλεια μέρα με τη μέρα. Δεν θέλουμε να φύγει κανείς από τη χώρα», σημείωνε χαρακτηριστικά ο Μουτζαχίντ ενώπιων των δημοσιογράφων. Ωστόσο, τα λόγια αυτά δεν ήταν παρά «στάχτη στα μάτια» της διεθνούς κοινότητας.

Οι πρώτες πράξεις βίας δεν άργησαν να έρθουν. Μαχητές άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον μιας ομάδας διαδηλωτών στη Τζαλαλαμπάντ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν. Ο λόγος; Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα απαιτούσαν να επιστρέψουν τη σημαία του Αφγανιστάν στα γραφεία τους.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται οι διαδηλωτές να κυματίζουν την εθνική σημαία του Αφγανιστάν στους δρόμους. Τότε οι Ταλιμπάν ανοίγουν πυρ εναντίον τους σκοτώνοντας δύο πολίτες και τραυματίζοντας τουλάχιστον δέκα.

