Την επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν καταγράφει από το πεδίο της μάχης η ανταποκρίτρια του CNN, Clarissa Ward.

Μάλιστα, αντικείμενο σχολιασμού για το νέο καθεστώς που διέπει τη χώρα έχουν γίνει τα βίντεο των ανταποκρίσεών της στα οποία πλέον βγαίνει με μαντήλα.

Η ίδια, μέσω του Twitter, διευκρίνισε ότι όσα λέγονται δεν είναι και τόσο ακριβή.

«Αυτό το meme είναι ανακριβές» λέει και εξηγεί στη συνέχεια τι ισχύει όταν μεταδίδει το ρεπορτάζ.

«Η πάνω φωτογραφία είναι μέσα σε ένα ιδιωτικό συγκρότημα. Η κάτω είναι από τους δρόμους της Καμπούλ που είναι υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν. Πάντα φορούσα στο παρελθόν μαντήλα στο δρόμο στην Καμπούλ, αν και όχι με μαλλιά πλήρως καλυμμένα και αμπάγια. Οπότε υπάρχει μια διαφορά, αλλά όχι τόσο έντονη».

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021