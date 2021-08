Την πρώτη τους συνέντευξη Τύπου μετά την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν παραχώρησαν οι Ταλιμπάν το απόγευμα της Τρίτης (17/8). Σε μία ιστορική στιγμή, ο εκπρόσωπος του καθεστώτος, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, κάθισε πίσω από τα μικρόφωνα, δέχτηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και με τον δικό του τρόπο προσπάθησε να καθησυχάσει τους Αφγανούς, τις Αφγανές και τη διεθνή κοινότητα ότι θα σεβαστούν τα δικαιώματά τους.

Όπως είπε: «Σύμφωνα με τη Σαρία, δεσμευόμαστε για τα δικαιώματα των γυναικών. Θα συνεργαστούν μαζί μας. Οι αδελφές μας, οι γυναίκες μας θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, θα μπορούν να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους, θα μπορούν να έχουν δραστηριότητες σε διαφορετικούς τομείς και ευκαιρίες για εκπαίδευση και πρόσβαση στην υγεία». Ακόμη πρόσθεσε ότι «η διεθνής κοινότητα μπορεί να έχει ανησυχίες, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε όμως ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις κατά των γυναικών, αλλά φυσικά σύμφωνα με τους θρησκευτικούς νόμους που έχουμε».

Ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια δρούσε στις σκιές και το μόνο που άφηνε να γίνει γνωστό ήταν η φωνή του από το τηλέφωνο. Για τους δημοσιογράφους και κυρίως για την ανταποκρίτρια του BBC, Yalda Hakim, ήταν ένα σοκ. Είδε το πρόσωπο ενός άντρα με τον οποίο μιλούσε για περισσότερο από μια δεκαετία και μάλιστα αυτός απάντησε και στην πρώτη ερώτηση σε γυναίκα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του εκπροσώπου για ειρήνη και ασφάλεια στην Ασιατική χώρα, η Yalda Hakim λέει ότι αυτά απέχουν πολύ από την πραγματικότητα και τα ακραία ισλαμιστικά μηνύματα που έχει λάβει κατά καιρούς από τον Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ. «Τα μηνύματα αυτά σε έκαναν να σκέφτεσαι: Αυτός ο τύπος είναι αιμοδιψής για τους Αμερικανούς, είναι αιμοδιψής για οποιονδήποτε στην αφγανική κυβέρνηση. Στη συνέχεια, σήμερα, κάθεται εκεί και λέει ότι δεν θα υπάρξουν αντίποινα. Για χρόνια έκανε αυτές τις αιμοσταγείς δηλώσεις και τώρα ξαφνικά αγαπά την ειρήνη; Είναι δύσκολο να το αποδεχτείς», σημείωσε η ίδια στο ρεπορτάζ της, σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC.

“Unfortunately the last government was weak, they didn’t keep their promises”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid tells Kabul residents “their security is ensured” as he addresses Afghans for first time since the group took took control

