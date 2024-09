Σε 14 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από τις σημερινές εκρήξεις σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ. Ακόμα 450 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις που έγιναν στη Βηρυτό, στο νότιο και το ανατολικό τμήμα του Λιβάνου ταυτόχρονα.

Την Τρίτη, από εκρήξεις σε βομβητές που χρησιμοποιούνται από την οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν σχεδόν 3.000, με τους 200 εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

⚡ Reports now in #Lebanon indicate that new explosions have also occurred in phones, laptops, radios and regular devices.

Many residential buildings are on fire. pic.twitter.com/zZsHM7lOAU

— King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) September 18, 2024