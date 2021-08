Με το βλέμμα στραμμένο στην Καμπούλ είναι η διεθνής κοινότητα. Τις προηγούμενες ημέρες οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν και στη χώρα επικράτησε χάος. Σήμερα, Τρίτη 17 Αυγούστου, οι δυνάμεις παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου και σε αυτήν αναφέρθηκαν στον τρόπο που θα κυβερνήσουν. Ειδική μνεία έκαναν στις γυναίκες τονίζοντας πως «θα έχουν δικαιώματα με βάση τη Σαρία». Επίσης, χαρακτήρισαν ανίκανη την προηγούμενη κυβέρνηση και τόνισαν πως το Αφγανιστάν στο εξής θα είναι μια ασφαλής χώρα.

Ξεκινώντας η συνέντευξη, ο εκπρόσωπος Zabihullah Mujahid, εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες για πρώτη φορά και είπε: «Μετά από 20 χρόνια αγώνα, διώξαμε ξένους. Αυτή είναι μια περήφανη στιγμή για ολόκληρο το έθνος. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Αφγανιστάν δεν θα είναι πλέον πεδίο μάχης συγκρούσεων. Έχουμε συγχωρέσει όλους εκείνους που πολέμησαν εναντίον μας. Οι εχθρότητες έλαβαν τέλος. Δεν θέλουμε εξωτερικούς ή εσωτερικούς εχθρούς».

Παράλληλα, συμπλήρωσε: «Δεν θέλουμε να επικρατεί χάος στην Καμπούλ. Μπήκαμε στην πόλη για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων. Το σχέδιό μας ήταν να σταματήσουμε στις πύλες της Καμπούλ, ώστε η διαδικασία μετάβασης να ολοκληρωθεί ομαλά. Αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τόσο ανίκανη. Οι δυνάμεις ασφαλείας τους δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Έπρεπε να κάνουμε κάτι. Έπρεπε να μπούμε στην Καμπούλ για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων».

Όσον αφορά τις γυναίκες, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν τόνισε ότι «σύμφωνα με τη Σαρία, δεσμευόμαστε για τα δικαιώματα των γυναικών. Θα συνεργαστούν μαζί μας. Οι αδελφές μας, οι γυναίκες μας θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, θα μπορούν να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους, θα μπορούν να έχουν δραστηριότητες σε διαφορετικούς τομείς και ευκαιρίες για εκπαίδευση και πρόσβαση στην υγεία». Ακόμη πρόσθεσε ότι «η διεθνής κοινότητα μπορεί να έχει ανησυχίες, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε όμως ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις κατά των γυναικών, αλλά φυσικά σύμφωνα με τους θρησκευτικούς νόμους που έχουμε».

“We want peace, we want stability”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid says group “will be forming an Islamic government… with all parties involved”

Latest: https://t.co/IUtAPurBs4 pic.twitter.com/FhNPRlI72J

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 17, 2021