Μια ξεχωριστή στιγμή μας χάρισε ο David Cattoto στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο αθλητής από τη Δημοκρατία του Κιριμπάτι προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε στο άθλημα της άρσης βαρών, όμως δεν έχασε το χαμόγελο του.

Αφού ξεπέρασε την αποτυχία του χτυπώντας την μπάρα, στη συνέχεια σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει κατά την αποχώρησή του, κερδίζοντας αμέσως τη συμπάθεια των τηλεθεατών και των χρηστών των social media που έχουν κάνει viral το βίντεο. «Έτσι πρέπει να είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες», «Αυτό είναι το πνεύμα των Αγώνων», «Τα σπορ είναι διασκέδαση», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια που έχουν γράψει οι χρήστες.

This is how #Olympics should be!

David Cattoto, a weightlifter from the Republic of Kiribati, failed the competition but danced his way out. pic.twitter.com/5RxhmMrvJl

— Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) July 30, 2021