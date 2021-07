Στην αποστολή δύο ελληνικών καναντέρ στην Ιταλία για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Σαρδηνία αναφέρεται σε μήνυμά του στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Η Ελλάδα έχει στείλει δύο καναντέρ στην Ιταλία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην Σαρδηνία. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες είμαστε μαζί» έγραψε στα αγγλικά ο πρωθυπουργός προσθέτοντας τις τρεις σημαίες, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της ΕΕ.

Greece has sent two Canadair CL-415 to Italy through the EU Civil Protection Mechanism to help fight the forest fires raging in #Sardinia. During these difficult times, we stand together.

🇮🇹🇬🇷🇪🇺 #EUSolidarity pic.twitter.com/SuDXR6tSKu

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 26, 2021