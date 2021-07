Iσχυρή αντίδραση από την ΕΕ ζήτησε ο Νίκος Αναστασιάδης σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Σαρλ Μισέλ προκειμένου να υπάρξει αναστροφή των τελευταίων ενεργειών της Τουρκίας στην Αμμόχωστο.

Κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβολίου για τις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας και τα όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στα Κατεχόμενα, και ειδικότερα για τις νέες έκνομες ενέργειες σε σχέση με την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Από την πλευρά του ο κ. Μισέλ αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνομιλία του με τον Τούρκο Πρόεδρο, οπότε και είχε προβεί σε συστάσεις προκειμένου να αποφευχθούν προκλήσεις από μέρους της Τουρκίας κατά την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο.

Ο Σαρλ Μισέλ διαβεβαίωσε τον Κύπριο πρόεδρο ότι ο ίδιος βρίσκεται εν αναμονή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι και η ΕΕ θα αντιδράσει περαιτέρω αναλόγως.

Οι ανακοινώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για μερικό άνοιγμα των Βαρωσίων αυξάνουν τις εντάσεις, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που είχε με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη τόνισε την αλληλεγγύη προς την Κύπρο.

Ειδικότερα, μετά τη συνομιλία, ο Σαρλ Μισέλ σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει:

«Υπογράμμισα την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Νίκο Αναστασιάδη. Οι ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ταγίπ Ερντογάν για άνοιγμα τμημάτων των Βαρωσίων αυξάνουν τις εντάσεις και θέτουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές συνομιλίες επίλυσης. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται.

Είναι απαραίτητο να τηρούνται πλήρως τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

