Εδώ και λίγες μέρες γινόμαστε μάρτυρες μίας εντυπωσιακής αντεπίθεσης από τους Μιλγουόκι Μπακς στους φετινούς τελικούς του NBA. Στα παιχνίδια 3 έως 5 ήταν απόλυτα κυρίαρχοι απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, καταφέρνοντας να αλλάξουν όλη την ψυχολογία της σειράς ύστερα από το Game 2. Αυτή η αλλαγή ψυχολογίας μεταφέρθηκε, όπως είναι φυσικό, και στους φιλάθλους των Μπακς, οι οποίοι εντός και εκτός γηπέδου δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα καθ’ όλη την διάρκεια των τελικών. Στα χείλη τους κυριαρχεί το διάσημο πλέον σύνθημα «Bucks in 6», ένα σύνθημα με ιστορία από τα πλείοφ του 2013 με βαθύτερο όμως νόημα για την ομάδα του Μιλγουόκι φέτος.

Το ημερολόγιο γράφει 21 Απριλίου του 2013. Οι 1οι στην Ανατολή Μαιάμι Χιτ(66-16), των Λεμπρόν, Γουέιντ και Μπος, υποδέχονται στον 1ο γύρο των πλείοφ της Ανατολικής Περιφέρειας, τους 8ους Μιλγουόκι Μπακς. Στην τότε ομάδα των «ελαφιών» κυριαρχούσαν παίκτες όπως οι Μπράντον Τζένινγκς και Μόντα Έλις, όμως με ρεκόρ 38-44 στην κανονική περίοδο ήταν σχεδόν ακατόρθωτο να κοντράρουν την Big-3 των Χιτ. Μία μέρα πριν την έναρξη της σειράς, ένας δημοσιογράφος ρωτάει τον Τζένινγκς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σειράς. Αυτός με περίσσια αυτοπεποίθηση απαντάει «Bucks in 6». Φυσικά οι φίλαθλοι του ΝΒΑ ανά τον κόσμο τρόλαραν άσχημα τον γκαρντ των Μπακς, ο οποίος φυσικά δεν έπεσε μέσα στην πρόβλεψή του, με τους Χιτ να «σκουπίζουν» πολύ έυκολα την ομάδα του Μιλγουόκι. Ποιος να ήξερε τότε ότι με μία απλή δήλωσή του ο Μπράντον Τζένινγκς θα δημιουργούσε ένα τόσο δημοφιλές σύνθημα, το οποίο πλέον συνοδεύεται με την κουλτούρα του πρωταθλητισμού που κάνει ο Γιάννης και η παρέα του.

Η συνολική πορεία τους φέτος στα πλέιοφ μας μαρτυρά ότι σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για τον Γιάννη και τους Μπακς. Καθ’ όλη την διάρκεια της postseason έχουν δείξει τρομερή σταθερότητα και δείγματα μεγάλης ομάδας όταν η μπάλα καίει. Στον 1ο γύρο «σκούπισαν» τους Μαιάμι Χιτ, την ομάδα που τους απέκλεισε πέρσι, κάνοντας επίδειξη δύναμης. Ο 2ος γύρος αποτελεί οιωνό πρωταθλήματος κόντρα στους σπουδαίους Μπρούκλιν Νετς. Αφού έμειναν πίσω στην σειρά με 3-2, εμφανίστηκε στο παρκέ η ηγετική φυσιογνωμία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Με ένα καταπληκτικό Game 6 και ένα ακόμα πιο σπουδαίο Game 7, κατάφερε να αποκλέισει την ομάδα των Ντουράντ και Χάρντεν. Στη συνέχεια, στο μονοπάτι τους προς τον τελικό εμφανίστηκαν οι νεανικοί Ατλάντα Χοκς, μία φάση όμως παραλίγο να στιγματίσει την σειρά. Συγκεκριμένα, στο 4ο παιχνίδι, το γόνατο του Γιάννη συγκρούστηκε με εκείνο του Καπέλα, με αποτέλεσμα ο Greek Freak να μην αγωνιστεί καθόλου για το υπόλοιπο των τελικών της Ανατολής. Εκείνη την στιγμή έδειξαν την μεγάλη τους αξία οι Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ οδηγώντας τους Μπακς στους τελικούς με 4-2 νίκες.

Ο δρόμος προς την κορυφή όμως έχει ακόμα μία δύσβατη ανηφόρα. Αυτή ακούει στο όνομα των Φοίνιξ Σανς των Πολ και Μπούκερ. Μάλιστα ο δρόμος προς τον τίτλο έγινε ακόμα πιο δύσκολος όταν οι Μπακς έμειναν πίσω στο σκορ με 0-2, μία στιγμή που σήμανε την επιστροφή του «Bucks in 6». Οι φίλοι της ομάδας το βροντοφώναζαν σε κάθε ευκαιρία, δίνοντας ψυχολογική ώθηση στον Γιάννη και την παρέα του. Αυτοί παίρνοντας δύναμη από τον κόσμο, υπενθύμισαν σε όλο τον μπασκετικό πλανήτη πόσο μεγάλη ομάδα είναι γυρνώντας boomerang την σειρά σε 3-2.

Το «Bucks in 6» έλαβε φέτος χώρα στους τελικούς της Ανατολής, αποκλείοντας τους Ατλάντα Χοκς. Άξιο αναφοράς είναι ότι την τελευταία φορά που οι Μπακς έκλεισαν νικηφόρα μία σειρά στα 6 παιχνίδια ήταν το μακρινό 1984, όταν απέκλεισαν τους Νετς στα ημιτελικά της Ανατολής. Το σύνθημα αυτό πλέον αντικατοπτρίζει την νοοτροπία νικητή και το «refuse to lose» menatlity, της ομάδας του Μιλγουόκι. Αν θα το κάνουν και κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, είναι κάτι που θα μάθουμε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι φετινοί τελικοί έχουν σίγουρα ακόμα ένα επεισόδιο. Αν θα είναι το τελευταίο θα το μάθουμε σε λίγες ώρες. Αλλιώς… Bucks in Seven!