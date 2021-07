Τα έχει σπάσει όλα και συνεχίζει να το κάνει.

Ο λόγος για τον Λιονέλ Μέσι, που μέχρι και στα 34 του συνεχίζει να γράφει ιστορία και να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο αγωνιστικά και μη αγωνιστικά.

Ο Αργεντινός κατάφερε να γράψει ιστορία και στο… Instagram.

Η ανάρτηση του Μέσι που έκανε αμέσως μετά την κατάκτηση του Copa America με την κούπα στα αποδυτήρια έσπασε το ρεκόρ των like σε αθλητική δημοσίευση στη γνωστή πλατφόρμα.

Όπως έγινε γνωστό, το post του pulga έχει ήδη σπάσει το φράγμα των 20 εκατομμυρίων like και έχει αφήσει πίσω του τη δημοσίευση του Κριστιάνο Ρονάλντο για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα.

🤯 He’s done it again!

Leo #Messi sets new record with most liked sports pic in @instagram history! 📸🐐 pic.twitter.com/UMWWWyi7C1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2021