Σάλος προκλήθηκε αυτές τις μέρες λόγω κάποιων δημοσιευμάτων, που ήθελαν τη FIFA να σκέφτεται να αλλάξει κάποιους κανόνες του ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, η FIFA με επίσημη ανακοίνωση της διέψευσε τα εν λόγω σενάρια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να αλλάξει κανέναν από τους κανονισμούς, αλλά και ότι δεν έχει συζητηθεί τίποτα ακόμα.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της FIFA:

«Η FIFA θα ήθελε να ξεκαθαρίσει τα εσφαλμένα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στα media τις τελευταίες μέρες, σχετικά με την φερόμενη πρόθεση να δοκιμαστούν αλλαγές στους Κανόνες του Παιχνιδιού στο πλαίσιο ενός τουρνουά Νέων στην Ολλανδία.

Η FIFA διαβεβαιώνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πρόθεση για δοκιμές σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές που αναφέρθηκαν και πως αυτές οι αλλαγές δεν έχουν συζητηθεί καν, ούτε εντός της FIFA, ούτε με τους συνεργάτες μας στην IFAB».

FIFA statement on alleged experimental changes to the Laws of the Game: https://t.co/Br9iMIQMeC

— FIFA Media (@fifamedia) July 19, 2021